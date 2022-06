“Besada por el sol”, dejó boquiabiertos a sus fans con una serie de postales

Evangelina Anderson acaparó una vez más todas las miras con una serie de fotos desde distitos ángulos y con diversos atuendos.Luego de pasar unas vacaciones en Marbella, en España, la modelo y su familia retornaron a Alemania, donde viven permanentemente, para retomar sus actividades habituales.Sin embargo, en los últimos días aprovechó que el verano europeo está por comenzar y de nuevo cambió de destino, esta vez, haciendo escala en la localidad de Forte de Marmi, en Italia.Desde allí, la bella modelo posteó una selfie en la que no sólo resaltas sus ojos, sino también una ajustadísima prenda de encaje que deja sus hombros al aire, con un jugado escote.Anteriormente había posteado una foto con una bikini rosada junto a la cual escribió: “Les comparto un poquito de mi mar”.También se había mostrado en una piscina siendo “besada por el sol”, tal como escribió en inglés: “Kissed By the Sun”