Dani la Chepi será operada a causa de una complicación en una mama

Dani La Chepi tendrá que ser operada a causa de una complicación en una mama, pero esta no es la primera vez que la influencer asiste al quirófano, ya que a principio de año tuvo que ser intervenida debido a problemas renales.



Luego de realizarle una mamografía, los médicos descubrieron que tenía microcalcificaciones en uno de sus pechos. Estas pequeñas manchas de calcio traen complicaciones a futuro e incluso podrían llegar a ser indicadores de cáncer de mama.



“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me mandó directamente al quirófano”, manifestó La Chepi en sus redes sociales.



La cantante comunicó que la operación se hará hoy: “Me sacarán una muestra y la mandarán a analizar. Así que, después, a esperar”, manifestó.



La Chepi se quejó de que esto le esté sucediendo a pocas fechas del estreno de su show personal, “esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”. Sin embargo reflexiona, “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.