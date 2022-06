¿No la quiere?: Qué dijo la mamá de De Paul cuando le preguntaron por Tini

A pesar de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya blanquearon su noviazgo, no dejan de aparecer especulaciones sobre la pareja. En este sentido, mucho se habla sobre la relación entre el entorno del futbolista y la propia cantante. Porque claro, del lado de ella quedó más que claro que todo marcha sobre ruedas, ya que fue la madre y el hermano de la artista quienes organizaron el cumpleaños del jugador.Sin embargo, en las últimas horas sorprendieron las declaraciones Mónica Ferrarotti, la madre de Rodrigo, quien en una nota aclaró que aún no se cruzó a su flamante nuera.“No la conocí”, dijo ante la consulta de un cronista. Y agregó: “Si él está contento, estamos todos contentos”.“¿Va a haber presentación?”, indagó el periodista. A lo que la mujer respondió, sin ánimo de entrar en ninguna polémica: “No sé nada”. En tanto, aclaró que con Camila Homs, la ex del futbolista, está “todo bárbaro”.“¿Un mensajito para Tini?”, insistió el movilero. “Nada”, cerró escueta.

Lo cierto es que, por lo pronto, es llamativo que la madre del futbolista de la selección argentina no haya tenido al menos un encuentro con Tini: de esa forma, se desprende que la mujer no estuvo presente en el festejo del cumpleaños de su hijo.Por otra parte, varios gestos de Mónica en las redes sociales dan cuenta de la excelente relación que mantiene con su exnuera y madre de dos de sus nietos, Francesca y Bautista. Por caso, en agosto del año pasado la mujer había publicado en su cuenta de Instagram una imagen junto a Camila y sus hijos en el estadio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, equipo en donde actualmente juega De Paul.Por si fuera poco, a principios de diciembre Homs invitó a Mónica a su propio cumpleaños. Y, como señal del gran vínculo que las une, la mujer compartió una foto brindando con la modelo. “Gracias por estar siempre”, le comentó Camila en el posteo.