Matías Defederico reveló que se casó con Cinthia Fernández “por la visa”

Durante la charla, Defederico admitió que el motivo por el que se casó con la bailarina, panelista y madre de sus hijas fue “por la visa”, ya que en ese momento, a mediados de 2015, estaba por emigrar al fútbol turco. “Viajé a hacerme la revisión que tenía que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones, y en esa semana me casé”, sostuvo.”Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía (Eskisehirspor). Me casé por la visa para mi familia”, agregó el exfutbolista. Ambos ya habían tenido problemas cuando él se fue a jugar a Arabia Saudita y, es por eso, que tomaron esa decisión.“Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos”, explicó sobre sus actuales ingresos de dinero. Y se sinceró cuando habló sobre el sentimiento de amar: “El día que sos papá ahí conoces realmente lo que es el amor. Amo a mi novia, estoy enamorado de ella, pero es incomparable lo que se siente con un hijo”.

Ventura le consultó a Matías por qué había dejado tan temprano el fútbol profesional y él explicó: “No lo estaba sufriendo, no estaba disfrutando. Competía con un chico de 18 años y me costaba horrores”. Tras esa respuesta, el conductor, que además es el director técnico de un equipo del ascenso, le hizo una soprendente propuesta al aire: “Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos”.“Yo te puedo conseguir algún mango, yo te doy la diez, quisiera tenerte. No espero una respuesta, el teléfono mío vos lo tenés, te espero hasta el lunes. El lunes 0 horas cierro el plantel pero te quiero tener pero creo que vos podes dar mucho más”, remarcó el periodista. Y cerró ante la sorpresa de Matías: “El lunes si me llamas es para venir”.