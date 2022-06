Un accidente con una camioneta dejó dos muertos en una producción de Netflix

Dos actores murieron y seis integrantes de la producción resultaron heridos en un accidente en México relacionado con la serie de Netflix "The Chosen One", que quedó suspendida tras volcar una camioneta que llevaba a los trabajadores.Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar fallecieron a partir del choque de una camioneta Van que llevaba a los integrantes de la producción de la serie, confirmó el mexicano Departamento de Cultura de Baja California.Además, otros seis integrantes de la producción, entre los que también se incluyen dos actores, resultaron heridos cuando la camioneta involucrada en el rodaje chocó cerca de Mulegé, en la península de Baja California Sur, informaron los sitios especializados de Hollywood.Los heridos se encuentran estables, según una fuente allegada al caso.El accidente no ocurrió durante el rodaje sino en un traslado al aeropuerto local, cuando la camioneta volcó tras salirse del camino en un área desértica.Ante ello, Redrum, la productora del proyecto, dejó suspendida temporalmente sus labores en relación con esta propuesta.

El argumento de la serie seguía a un niño de 12 años que se entera que es la reencarnación de Jesús y está destinado a salvar a la humanidad, basado en una serie cómics de Mark Millar y Peter Gross.