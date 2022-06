El descargo del Chaqueño Palavecino: por qué no pudo terminar su presentación

En las últimas horas,fue noticia luego de que el viernes por la madrugada la policía de Vaqueros, localidad de la provincia de Salta, interrumpiera uno de sus shows y diera por finalizada su presentación en la 22° edición del festival "Vaqueros le canta a Güemes", como parte de los actos en conmemoración al máximo exponente de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes.El folclorista había iniciado su show a altas horas de la madrugada y luego de que el jefe del operativo ingresara al escenario y le pidiera al cantante y a la banda que se retire del mismo para dar por finalizado el evento,por haber hecho esperar a su público y no dejarlo finalizar su espectáculo.Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado,. Voy a otro lugar". Y luego arremetió contra el personal policial: "Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano".El cantante, furioso, acató la disposición pero antes de bajarse del escenario,en clara señal de inconformismo con la resolución que habían tomado las autoridades que organizaron el evento.Lo cierto es que tras el escándalo que se armó luego de las imágenes del músico revoleando el micrófono y despotricando contra la policía, que se hicieron virales a través de las redes y los portales de noticia, desde la cuenta oficial del Chaqueño Palavecino emitieron un comunicado explicando la situación."El Chaqueño Palavecino se sintiópor lo sucedido en el Festival de Vaqueros. En este caso, la organización del Festival le pidió que el cierre lo realice él. Y pese a que se solicitó que la actuación fuera más temprano, la organización insistió con que él realizara el cierre", comienza diciendo el comunicado oficial.Según había trascendido, estaba estipulado que el músico iba a empezar a cantar a las 4 de madrugada, pero los horarios no se respetaron y arrancó una hora más tarde su show. Fue alrededor de las 6:30 horas de la mañana, cuando la policía decidió dar por finalizado el evento.Sobre este tema, indican: "Tal es así que a las 5 de la mañana subió al escenario, y pasado solo un poco más de una hora de actuación (los shows suelen durar 2),Ante la situación, el solicitó al menos cantar tres temas más para cerrar y desestimando su pedido e inmediatamente, siendo las 6.15hs., subió personal policial a decirle que dejara de cantar y cortar el show".En el descargo también justifican la reacción que tuvo el artista, al irse ofuscado contra los efectivos policiales y asegurando que no regresaría a tocar en dicha localidad salteña: "Lo que motivó claramente la molestia y enojo del artista, ya que su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió y permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura (1 grado) pedía que siguiera cantando. Lamentamos de sobremanera lo ocurrido".