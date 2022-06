La felicidad de Cande Ruggeri tras conocerse que espera a su primer bebé

Luego de que a Oscar Ruggeri le ganara la ansiedad y revelara al aire en ESPN que su hija Candela está esperando a su primer bebé junto a su pareja, Nicolás Maccari, la futura mamá habló del gran presente que atraviesa en plena dulce espera.



Desde una videollamada que hizo para LAM, Cande compartió sus sentimientos: “Estoy muy feliz. Quería contarlo ya, pero siempre te dicen que hay que esperar a los tres meses y, obviamente, que quería esperar eso”.



En cuanto a la actitud de su papá de dar a conocer el embarazo, la joven contó que no vio con buenos ojos lo que hizo: “No, ni me hables porque me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si voy a festejar el Día del Padre, a ese nivel estoy”.



“Nadie se lo esperaba. La verdad es que con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor y no le quisimos contar a nadie, dijimos ‘bueno, que sea algo nuestro’. Y llegó con mucho amor. Lo contamos y tenemos las reacciones de todos. Les dije bueno ‘hagamos una selfie’, puse el temporizador y cuando faltaba un segundo dije ‘¡estoy embarazada!’. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera… no tiene desperdicio ese video que ya lo voy a compartir. Estamos felices”, agregó.



Y cerró, visiblemente emocionada: “Todavía no tenemos el nombre. Esto es un flash porque yo me siento muy bien, estoy siguiendo con mi vida súper normal porque el médico me dijo que siga con todo lo que venía haciendo, y es muy raro porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada. El sexo tampoco lo sabemos porque estaba esperando a cumplir los 3 meses y faltan dos semanas para que se cumplan”. (Ciudad)