Jorge Gatto regresa a Paraná y brindó detalles del show que dará

Desde Uruguay llega a Paraná Jorge Gatto y el show de Los Iracundos, un espectáculo para los nostálgicos en los que no faltará ningún clásico de la banda de Paysandú. El recital será este sábado, a partir de las 21, en el estadio del Atlético Echagüe Club.“La última vez que visite Paraná, fue en el 2019 antes de la pandemia. Afortunadamente, volvemos de nuevo para un nuevo show”, expresó ael artista.Sobre su presentación, adelantó: “tratamos de recordar los grandes éxitos de la banda. Vamos hacer un recorrido por las canciones más conocidas y algo vamos a inventar”. Seguidamente, agregó que “gracias a dios, los fanáticos siempre nos siguen y Paraná, no es la excepción. A través de los años cosechamos grandes amigos”.En 1988, cuando agudizó su enfermedad, Eduardo Franco, vocalista de Los Iracundos, le pidió a Gatto suplirlo en la primera voz del grupo, ya que su timbre era increíblemente parecido y representaba la esperanza de continuidad de la banda. “Mucha gente se enoja cuando dicen que yo soy el heredero, la realidad es que Eduardo, me eligió a mí y yo no tengo la culpa”, mencionó.“La música de Los Iracundos es inconfundibles, pero creo que la letra de las canciones es parte fundamental del éxito. El lenguaje que utilizó Eduardo con respecto al amor, al desamor y a la mujer, fue la clave”, finalizó.Las entradas pueden adquirirse en Breyer Disquería (Peatonal y 25 de Junio) o en FM Europa (E. Carbó 164).