Kim Kardashian causó “daños irreversibles” a histórico vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian usó el vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando le cantó el cumpleaños feliz a John F. Kennedy.Kim Kardashian usó el vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando le cantó el cumpleaños feliz a John F. Kennedy.La pieza histórica de Marilyn Monroe que utilizó Kim Kardashian para la Met Gala que se llevó a cabo en mayo, “sufrió daños irreversibles y permanentes”, según declaró un coleccionista de objetos de la actriz.El coleccionista Scott Forner, compartió en sus distintas redes sociales imágenes del vestido antes y después de que Kim lo utilizara para el evento de moda que se celebra en Nueva York todos los años.Esta prenda que es histórica fue utilizada por la actriz meses antes de su muerte, cuando le cantó el “feliz cumpleaños” al presidente de ese entonces de Estados Unidos, John F Keneddy.La compañía le prestó el vestido a Kardashian con la condición de que no podía ser alterado ni modificado de ninguna forma.Por esta razón, la ex esposa de Kanye West tuvo que bajar 7 kilos en 3 semanas para poder utilizar la pieza.El coleccionista declaró que la pieza presenta daños permanentes, con varios desgarros en la parte posterior de la tela, cristales que han desaparecido y algunos que penden de un hilo.A pesar de que la celebridad solo tuvo puesto el vestido unos pocos minutos durante la entrada y luego lo cambió por una copia, no evitó que la prenda sufriera daños irreversibles.