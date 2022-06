Cinthia Fernández mostró su cambio de look con dedicatoria para su “exsuegrita”

Espectáculos La mamá de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández

La bailarina y panelista Cinthia Fernández mostró su cambio de look: ahora luce extensiones rubias onduladas.“Cuando tu exsuegrita te critica y vos tipo. . . ”, escribió. Y dio detalles de su look: “Extensiones movibles que no dañan tu pelo”. “Me merezco muchos likes, ¿no? Hablo por mi pelo, no por lo que aguanto”, dijo en referencia a los conflictos que atraviesa con su exmarido Matías Defederico y a la madre de este.