Miriam Lanzoni denunció quería adoptar un niño y fue estafada

Miriam Lanzoni atraviesa un momento muy complejo, ya que su sueño de ser madre y adoptar un chico se vieron truncados por una mala jugada que denunció en el programa televisivo "Socios del Espectáculo".



La panelista Paula Varela reveló cómo se encuentra Miriam Lanzoni, luego de que la fundación con la que se encontraba en las gestiones para adoptar a un chico de Haití, desapareciera y no dejara ningún rastro ni explicación: "Ella está muy angustiada no solo por la parte económica, que es muy grande, sino también por la parte emocional".



Relató cómo fue que la actriz llegó a esta organización: "Ella se acerca a esta asociación que se llama APNI, donde la directora se llama Mar Granier, su contacto más directo, se comunicaron por videollamada. Ella va porque una amiga fotógrafa, que adoptó de esta manera, le dice que esta fundación es buena". Sin embargo, inesperadamente Miriam comienza a sentir el abandono y la desaparición: "Hace un tiempo que empiezan a dejar de contestarle, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció".



Si bien Lanzoni no ha invertido directamente en esta fundación, sí ha puesto una buena cantidad de dinero en el pago de médicos, una asistente social, un contador, entre otros trámites necesarios para que se pueda dar la adopción. "Arrancó este trámite con Alejandro Fantino, su ex, lo hacen durante 3 años, cuando decidieron ser padres juntos. Cuando se separaron, le recomendaron iniciar el trámite otra vez pero de forma monoparental, entonces dio marcha atrás económica y emocionalmente”, agregó la panelista.



La actriz fue buscada por la cronista de "Socios del Espectáculo" y al ser consultada sobre en qué punto se encuentra el proceso de adopción, Miriam comentó: "Arranqué este trámite con Alejandro y, cuando terminamos con todo, justo coincidió que nos separamos, entonces por sugerencia de la fundación, ellos me sugieren que yo vuelva a iniciar el proceso de forma monoparental... Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace, pero ahora perdí contacto con la fundación".



Lanzoni aseguró que estaba "angustiada y desorientada" ante la situación y reveló cómo considera que se podrá resolver: "Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más un mail. Creo que la página la dieron de baja. Fui a La Embajada de Haití y no me han dado respuesta, cosa que me parece muy extraña, porque ellos avalan a esa fundación. Sí o sí me tienen que dar una respuesta".

