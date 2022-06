¿Hubo pelea?: Lío Pecoraro contó por qué dejó el programa de Maju Lozano

El lunes 13 de junio debutó Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefé con un equipo integrado por periodistas, entre ellos, se dio el arribo de Lío Pecoraro quien hasta su problema de salud trabajaba en Todas las tardes.



Según trascendió, Pecoraro había puesto ciertas condiciones antes de aceptar sumarse al nuevo programa matutino. Consultado al respecto, el panelista reconoció que en este canal le respetaron por contrato sus pretensiones y lanzó: “Yo renuncié al programa de Maju Lozano”.



“Fue porque no estaban las condiciones tal como las veníamos teniendo anteriormente. Íbamos a seguir de la misma manera pero con una modificación que a mí no me cerraba. Entonces, dije que todo bien pero prefiero decir no. El programa había tenido algunas modificaciones, pero me habían dicho que volvía con todo lo mío y a mi lugar”, explicó el periodista.



Y agregó: “Había una condición que tenía que ver con dónde me iba a sentar, que son las cosas que uno puede arreglar y me dijeron que estaba todo pero eso último no. Entonces, podía elegir cualquier lugar pero no al lado de la persona que conduce el programa”.



Sin nombrar a Maju, pero indicando que su baja del programa tenía que ver con una decisión de ella, Pecoraro continuó: “La verdad, está perfecto pero así no tengo ganas de estar. Es totalmente respetable y, gracias a Dios, me puedo dar el lujo de decir: No quiero eso”.



Al ser consultado por el cronista de LAM sobre la actitud de no nombrar a la conductora de El Nueve, Lío respondió: “Sí, la nombro. María Eugenia Lozano. De mi parte súper bien y entiendo que de ella, también. Vayan a preguntarle. Hablé con ella y los productores”.





Finalmente, al ser consultado específicamente sobre la charla privada que tuvo con Lozano luego de decidir dejar el programa para irse a Telefe, no quiso ahondar en detalles y contestó: “Me lo reservo”.