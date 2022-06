Se conocieron las primeras imágenes de la segunda parte de Stranger Things 4

La espera valió la pena. Luego de años de espera, a fines de mayo Stranger Things 4 llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los productos más vistos de la plataforma. Con grandes críticas, los hermanos Duffer lograron causar el efecto que estaban buscando y demostraron por qué demoraron tanto en crear una temporada perfecta. Pero todavía quedan dos episodios pendientes, que se estrenarán el 1º de julio.Y mientras los fanáticos tachan los días para ver el volumen 2 de la cuarta temporada, Netflix presentó nuevas imágenes en las que se los ve a Eleven (Millie Bobbie Brown), Robin (Maya Hawke), Erica (Priah Ferguson), Esteve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Max (Sadie Sink) en acción. Un dato no menor es que los capítulos finales durarán aproximadamente dos horas y media."Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado", explica la anteúltima temporada, ya que según anunciaron Matt y Ross Duffer, la quinta será el broche de oro."Hace siete años, esbozamos el arco argumental entero de Stranger Things. En ese momento, pensamos que íbamos a necesitar cuatro o cinco temporadas para contar esta historia. Aunque cuatro no serán suficientes (y ya verán por qué), cada vez estamos más cerca de la épica conclusión. Stranger Things 4 será la penúltima y Stranger Things 5 marcará el final", explicaron.Por otra parte, Shawn Levy, uno de los productores y directores, reveló que quiere incorporar a Ryan Reynolds, con quien ya trabajó en Free Guy y The Adam Proyect."Quiero ver a Ryan Reynolds haciendo un cameo en cualquier película o serie. Lo cierto es que mi carrera ha sido definida en esta última década con mi trabajo en Stranger Things y las colaboraciones con Ryan, así que estaría muy feliz de ver mis dos mundos colisionando. Así pues, Ryan Reynolds, preparate para la temporada 5", manifestó el realizador en una entrevista.