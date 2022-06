La película animada sobre Buzz Lightyear fue vetada en 14 países: los motivos

La película animada de Disney-Pixar "Lightyear", centrada en el astronauta ficcional que inspiró la creación del icónico juguete que coprotagoniza la saga de "Toy Story", no podrá ser estrenada en unos 14 países por su rechazo a una escena en donde hay un beso entre dos personajes femeninos.



Se trata de naciones ubicadas en Oriente Próximo y Asia, como Kuwait, Indonesia, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, entre otros, en donde la homosexualidad es considerada un delito.



Así lo consigna el sitio especializado Variety, que recuerda la contundente negativa de los productores a cambiar esa escena y el duro enfrentamiento que mantuvieron con los directivos de la empresa.



“Nosotros en Pixar hemos sido testigos de cómo bellas historias, llenas de personajes diversos regresan de la revisión corporativa de Disney en una versión reducida a las migajas de lo que fueron”, había escrito el equipo de productores al consejero delegado de la empresa, Bob Chapek, cuando enviaron a revisión el contenido del filme.



Superada esta instancia, la empresa evitó directamente enviar el material a países como Arabia Saudita a sabiendas de que sería rechazado; en tanto que aún se espera la respuesta de China.



“No vamos a eliminar nada, especialmente algo tan importante como la relación amorosa e inspiradora que le muestra a Buzz lo que se está perdiendo por las decisiones que toma, así que eso no se eliminará”, había advertido la productora Galyn Susman en la alfombra roja del preestreno de la película en Londres.



"Lightyear" cuenta con el actor Chris Evans en la voz del personaje protagónico y llegará a los cines el próximo jueves.