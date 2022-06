La muerte de Julieta Vallina enluta al espectáculo: la despedida de los famosos

"Con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad", comunicó la Asociación Argentina de Actores.Vallina se formó como artista en la Escuela de Teatro de la ciudad de La Plata. Su trayectoria en televisión y plataformas incluye las ficciones Santa Evita, Loco por vos, Botineras, Según Roxi, Vidas robadas, Son amores, Padre Coraje, Tu parte del trato, Manual de supervivencia, El mal menor, El donante, entre otros.En cine, participó en El Potro (lo mejor del amor), El fútbol o yo, Vaquero, El año del león, Todo lo que veo es mío, Aterrados, El muerto cuenta su historia, El delantal de Lily, El pasado, La guerra del cerdo, Amor de película, La flor (Tercera parte).Mientras que el teatro fue el espacio en el que más se lució, llegando a hacer varias obras en simultáneo.Formó parte de Los vecinos de arriba, Como el culo, Electra Shock, Papá querido, Macbeth, El nervio óptico, El pan de la locura, Mujeres soñaron caballos, El pasado es un animal grotesco, El reñidero, Un hombre que se ahoga, entre otras obras, y la última que hizo en calle Corrientes fue Lo escucho, junto a Gabriel "Puma" Goity y Jorge Suárez.La docencia era su otra pasión, que la llevó a dar clases de actuación en estudios privados. En escuelas públicas de La Plata, Tigre y San Fernando dictó clases de Teatro, Expresión Corporal y Plástica. También era mamá de Adela, de 16 años, fruto de su relación con el actor Guillermo Arengo.A lo largo de su extensa carrera, en la que se lució en teatro, cine y televisión, la actriz dejó huella en la vida de sus compañeros, motivo por el que muchos famosos decidieron despedirla en las redes sociales con mensajes de amor para ella y para su familia.Florencia Peña, quien compartió escenario en 2017 con Julieta, Diego Peretti y Rafael Ferro en Los vecinos de arriba, le dedicó sentidas palabras."Tengo una tristeza infinita mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos. Te quise mucho. Muchísimo. Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar", comenzó la conductora de LPA."Gracias por tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto… Pero sé que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo por siempre. Nos volveremos a ver", concluyó.Mientras que Mey Scapola también se mostró conmovida a través de su cuenta de Instagram."No hay palabras para describir este dolor. Cumpleaños, mates, camarines, estrenos, tus tartas de zapallitos, noches de teatro, ensayos comiendo los budines que te gustaban. Sos la que más se reía de mis imitaciones y a mi siempre me gustaba hacerte reír. Porque tu risa era única", escribió la protagonista de Desnudos.Mientras que Lali Espósito -quien convocó a Julieta para formar parte de El fin del amor, una serie que se verá en Prime Video- la definió como "amorosa y cálida" y le expresó sus condolencias a su familia. .En tanto, José María Muscari, quien dirigió a Vallina en la obra Fetiche, escribió: "Hermosa persona , gran actriz , diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida".