Josefina Pouso sobre su vínculo con Rial: “No es una historia de amor”

A pocos días de que la descubrieran juntos a Jorge Rial en Madrid, Josefina Pouso fue categórica al definir el tipo de vínculo que la une al periodista. "Esto no es una relación de amor", disparó en el living de A la Barbarossa, el nuevo magazine de Telefe. Y agregó, con picardía: "Jorge está de vuelta, si algo me gusta de él es eso, estoy hinchada de los rebusques de los tipos, y Jorge o se va a enroscar con pavadas. No quiere ningún quilombo con nadie y yo tampoco".



"La pasé como el cu. . . porque a los 40 me separé del papá de mis hijas, estando embarazada, entonces ya está. Si me voy a enroscar lo voy a hacer con cosas que de verdad lo valgan. Están muy histéricos los tipos", sumó la comunicadora, que es madre de Morena (9) y Helena (5). Además, reveló que -si bien se conocían por su trabajo en los medios- empezaron a interactuar a través de las redes sociales. "Él empieza con las reacciones de Instagram, pero Instagram tiene todo un código. Él no lo sabía usar. Entonces yo le dije 'si seguís poniendo fueguitos, te vas a incendiar'", contó con humor.



La charla se extendió durante varias horas y la panelista, no dudó en redoblar la apuesta. "Yo le dije '¿y si esta conversación la seguimos en un café?'. Yo soy de encarar. A mí me tirás un huesito y si me gusta, voy para adelante", explicó y reveló que la cita continuó en un restaurante de un hotel de Palermo. "Estuvimos cinco horas ahí y yo le conté sobre mi viaje, pero cerró el restaurante y nos fuimos", sostuvo.



Más allá de que compartieron varios días juntos en España, Josefina aclaró que viajaron por separado, porque ella tenía planeadas unas vacaciones con amigas. "Cuando estaba viajando, (Jorge) me invita a Madrid al recital de los Stones. Yo primero dije que no, porque no quería ningún quilombo y me había visto un par de veces con él, no era una relación de amor", declaró, pero finalmente accedió.



Por otro lado, cuando le preguntaron qué pensaba del periodista antes de conocerlo se sinceró: "Yo lo odiaba". Sin embargo, las ideas que tenía sobre él comenzaron a cambiar cuando se puso de novio con Agustina Kämpfer. "Pensé que si ella salía con él era porque había cambiado", planteó.