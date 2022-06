Los Palmeras siguen cosechando éxitos en España y tocaron con Carlos Baute

El recibimiento en España



Durante su gira por España, Los Palmeras volvieron a darse el gusto de tocar en la calle, pero esta vez tuvieron un invitado muy especial. Carlos Baute los acompañó en Madrid como parte de la producción del video de “Mi medicina”, uno de los primeros éxitos en la carrera del cantautor.El artista venezolano se mostró feliz durante un encuentro sorprendente en la Plaza Mayor. Allí bailó en compañía de la banda mientras grababan el material para el nuevo clip y después quedó tiempo para repasar “El bombón”, uno de los máximos hits del grupo de cumbia santafesina.Rubén Deicas cantó a capela junto con los demás músicos mientras Baute se movía al ritmo de la música en Madrid. “Cacho” y el acordeonista Marcos Camino se mostraron satisfechos con el resultado del rodaje y más tarde publicaron un video breve a través de las redes sociales.“Se viene algo muy bueno”, aseguró el compositor venezolano sobre el proyecto que surgió durante un show de Axel en el Teatro Colón. En esa oportunidad, Los Palmeras también fueron invitados para interpretar “Olvídala”, pero de inmediato se les ocurrió que podían darle una vuelta de tuerca a “Mi medicina” y llevarla al terreno de la cumbia.Los santafesinos se hicieron cargo de los arreglos y la nueva versión dejó conforme a Baute para pasar a la siguiente fase del proyecto. Así se juntaron en Madrid para el rodaje y ahora sólo queda esperar el lanzamiento del clip.Deicas, afirmó que no pensaban tener tanto recibimiento en el país ibérico. "En las tres ciudades donde estuvimos hay muchos argentinos de todas las provincias, más personas de otro lado, y llenamos en todos lados. Hubo mucha alegría, mucha euforia, se sabían todos los temas. Para mí lo mejor de todo fue Barcelona, la gente más alegre, lloraba de alegría lo que es difícil en estos tiempos".Por su parte, el cantante venezolano Carlos Baute, dialogó con Cadena OH! y comentó que “para mí es un orgullo que Los Palmeras hayan elegido una canción mía, que la compuse en el año 1996. Fue mi primer éxito en España. Se dio todo de una manera súper linda. Grabamos rápido, me gustó el arreglo que le hicieron. Pero, ¿Quién le va a decir que no a Los Palmeras?", dijo entre risas. "Son muy buena gente, quisiera cantar con ellos en Argentina. En septiembre y octubre estaré por allí".A pedido del público que se acercó a ver el trabajo de los artistas, junto a Carlos Baute entonaron la clásica canción del Bombón Asesino en la Plaza Mayor de Madrid.