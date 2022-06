El mal momento de Amalia Granata: “Sentí que me moría, me ahogaba”

Amalia Granata reveló en Polino Auténtico (Radio Mitre) el difícil momento que atravesó durante la semana pasada en una intervención quirúrgica. "Estoy con estrés", aseguró.



Todo comenzó cuando Polino le dijo que "la notaba rara". Fue entonces cuando la diputada reveló lo que le pasó: tenía que realizarse una sencilla cirugía, pero se terminó complicando al no poder despertarse de la anestesia.



"Yo sentía todo lo que me hacían para reanimarme, pero no me podía despertar, ni respirar. De repente sentí todo el cuerpo helado, sentí que me moría, me ahogaba. Ahí dije, 'Dios llevame o salvame'", expresó la rosarina en un primer momento.



Luego, develó que retomó sus funciones y que el miércoles pasado, tras un día lleno de reuniones, se empezó a sentir mal y fue sometida a nuevos estudios. "El jueves vi a un cardiólogo, me hicieron estudios y no salió nada. Los análisis me dieron bien. Me dijeron que fue un pico de estrés y que tengo que descansar", añadió al respecto.



Asimismo, la modelo aprovechó para adelantar que se tomará unos días para descansar y poder tranquilizarse del "mal trago" que vivió.