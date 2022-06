Lejos de las cámaras: cómo es la vida de Antonio de la Rua después de Shakira

Hace más de 10 años que Antonito de la Rúa se separó de la cantante colombiana que hace unos días está en boca de todos producto de su separación con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué: Shakira. Fue en el año 2011 cuando se acabó el amor entre ambos y, desde entonces, el hijo de Fernando de la Rúa tomó la difícil decisión de mantener el perfil bajo.Luego de haber tenido más de 10 años una importante relación amorosa con la blonda latina, el ex asesor presidencial de la República Argentina formó una nueva familia, tuvo dos hijos y fue feliz hasta el 2018 que se volvió a separar.Su nueva pareja y madre de sus hijos fue la DJ y modelo colombiana Daniela Ramos a quien conoció en el duro proceso de volver a encaminar su vida porque con Shakira compartió justamente una vida de más de una década.Producto del mencionado amor que tuvo con Daniela Ramos nacieron un par de pequeños, dos hijos. Primero en 2.013 nació Zulú de la Rúa, en Uruguay. Más de dos años después, un 12 de septiembre de 2.016 nació Mael.Antonito de la Rúa y Daniela vivieron varios años en la capital de Alemania: la ciudad de Berlín. Allí, la pareja de de la Rúa aprovechó para perfeccionar sus conocimientos musicales y de DJ. No obstante, en septiembre del año 2.019 a la joven artista se la vio con otro hombre y eso la obligó a confirmar la separación: “Me separé hace un año pero Antonio será siempre mi familia”, confesó en ese momento.Desde entonces, Antonito no tiene mucha actividad en las redes sociales, pero se sabe que se dedica exclusivamente a la industria hotelera. El hijo del ex Presidente tiene empresas en México y Bahamas, y en 2.019 adquirió la casa de Franca Sozzani, la directora de Vogue Italia, en Marrakech para levantar un nuevo hotel.