Bard Pitt exige una cifra millonaria a Angelina Jolie por daños y perjuicios

Qué es lo que Brad Pitt le exige a Angelina Jolie

La guerra entre Angelina Jolie y Brad Pitt parece no terminar nunca. Cuando todavía está prendida la brasa del incendiario juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el protagonista de Pecados capitales busca que su ex le pague una millonaria indemnización por “daños y perjuicios”.La flamante pelea judicial, que se había anticipado hace unos meses, tuvo un nuevo capítulo hace unos días cuando los abogados de Pitt elevaron a la Justicia el pedido formal contra Jolie: aseguraron que la actriz “buscó causarle daño” a Pitt al vender la bodega Miraval a un “oscuro” accionista ruso.De acuerdo a lo que publicó la revista People, Pitt acusa a Jolie de dañar la reputación del negocio de vinos, en el que anteriormente eran copropietarios, al vender su mitad a un “extraño”.En 2008, cuando estaban juntos, compraron una participación mayoritaria en el viñedo del sur de Francia Château Miraval. Allí se casaron en 2014, además de pasar varias vacaciones familiares.En la última presentación judicial el actor adujo que Jolie “trató de causarle daño” al vender sus intereses en la compañía de vinos. Pitt dice que acordaron que nunca iban a desprenderse de sus acciones en el emprendimiento sin el consentimiento del otro.En los documentos, Pitt sostuvo que Miraval se convirtió en su proyecto de pasión hasta llegar a ser un “un negocio global multimillonario y uno de los productores de (vino) rosado más respetado en el mundo”. “Jolie no contribuyó en nada a ese éxito”, lanzó.El problema radicó en que la actriz, según Pitt, planeó vender su participación en la empresa a Yuri Shefler, el multimillonario ruso que controla el Grupo Stoli.“Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en las sombras y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt”, se lee en la presentación del equipo de Pitt.Los abogados del actor manifestaron que el grupo controlado por Shefler lanzó una “adquisición hostil” de Miraval y que está tratando de obtener “información confidencial y patentada en beneficio de su empresa competidora”.Los documentos acusan a Shefler de tener “tácticas comerciales despiadadas y asociaciones profesionales dudosas”, lo que a su vez “pone en peligro la reputación de la marca que Pitt construyó con tanto cuidado”. “Jolie trató de obligar a Pitt a asociarse con un extraño, y peor aún, un extraño con asociaciones e intenciones venenosas”, lanzaron.Con respecto a la cifra que piden, no trascendió, pero estiman que es millonaria. “Es una cantidad que se probará en el juicio”, expresaron los representantes legales de Pitt que pidieron que la venta consumada por Jolie quede “nula y sin efecto”. En la presentación, también, exigieron un juicio por jurado, una estrategia similar a la de Johnny Depp contra Amber Heard. (Fuente: TN)