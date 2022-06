Diez mil personas disfrutaron el show de Tini en Santa Fe: ¿Estuvo Lionel Messi?

TINI en su show de Santa Fe #TINITour pic.twitter.com/BinT89ObvI — TINI Data (@TINIData) June 12, 2022

?? TINI EN SANTA FE ??

10,000 personas en el Club Uniónpic.twitter.com/OiBzpZ49yp — TINI On Tour (@TINIOnTours) June 12, 2022

El público cantando junto a TINI en Santa Fe #TINITOUR2022 pic.twitter.com/iLTAd7NN0T — TINI Data (@TINIData) June 12, 2022

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían pasando el fin de semana en Rosario, debido a que la cantante brindó un concierto en Santa Fe este sábado. Según informaron, viajaron en avión privado y se encontraron con Lionel Messi, amigo y compañero de la Selección del mediocampista.Según se supo, se trató de un cambio de planes porque, en principio, iban a celebrar el cumpleaños del futbolista en Capital Federal, pero debido al show de la artista debieron reacomodar su agenda y postergar el festejo.El estadio de Unión recibió a más de 10 mil personas en la noche de este sábado. No obstante, la ciudad estaba conmocionada por la llegada de la artista. En el aeropuerto se pudo ver a gran cantidad de fanáticos que se acercaron a saludarla muy temprano, cuando arribó a la capital santafesina.La expectativa también estaba puesta en la supuesta presencia de Lionel Messi y su familia en el show. "Es amigo de De Paul y por eso va a asistir al espectáculo", habían dicho en LAM el viernes. Hasta el momento, no hay fotos que confirmen su visita al espectáculo.Por otra parte, el jugador habló en el programa No Es Tan Tarde (Telefe) y se refirió por primera vez a su relación con la cantante. Al ser consultado por su ‘historia de amor’, el deportista aseguró: “Estamos muy bien, eso te puedo contar”.Luego agregó: “Por trabajo, hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que cuando estamos juntos nos disfrutamos y la pasamos bien”.Por último, concluyó: “Una de las cosas q tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos siempre haciendo cosas con amigos. La pasamos muy bien”.