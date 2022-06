Dalma Maradona compartió una foto de su avanzado embarazo

Azul llegará al mundo en apenas un mes. Y su mamá, Dalma Maradona, está llevando como puede las últimas semanas de su embarazo. La actual panelista de Un día perfecto, que se emite por radio Metro con la conducción de Cayetano, ya tiene a Roma, de tres años, como fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. Y, por ende, sabe que estos días previos al parto son los más difíciles. Sin embargo, este sábado decidió publicar una foto en sus historias de Instagram haciendo gala del buen humor con el que está transitando esta etapa.“No hay más ombigo, ya llega Azul y hay algo que se está saliendo de control (por eso pongo la foto más chica, para disimular...)”, escribió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe junto a un emojie de risa con llanto, sobre una imagen de ella recostada con la panza al aire. Y arrobó a su compañera de programa, Julieta Cayetina Cajg, quien también está embarazada, diciendo: “Aguanten las Michigans”.Hace apenas unas semanas, Dalma había compartido en su feed una producción de fotos que le hizo Verónica Ruiz. “El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida. Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es cierto, pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo”, escribió.En la primera imagen se la ve luciendo un vestido negro de gala largo hasta los pies, con la espalda al descubierto y mangas largas que resalta su embarazo. En la siguiente postal se ve a la actriz con un conjunto de ropa interior negro y una camisa transparente con la mirada gacha contemplando su panza, mientras la toma con sus manos. en la última, nuevamente con el mencionado vestido tomando la panza con sus manos y la cabeza inclinada hacia arriba.La fotógrafa encargada de retratar a Dalma en los días previos a la llegada de su segunda hija captó con su lente también en otras ocasiones a Villafañe, trabaja en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y se especializa en casamientos. Entre otras bodas, inmortalizó las de Jorge Rial y Romina Pereiro, Pampita y Roberto García Moritán y Flor de la V y Pablo Goycochea.Dalma anunció en febrero que estaba embarazada y ya ese mismo día en su programa de radio develó nombre y sexo de su bebé. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, había anunciado sin demasiados preámbulos sorprendiendo no solo a los oyentes, sino a sus compañeros que no sabían nada y se anoticiaban con el público.Incluso al principio no le creyeron y se rió: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse”. Feliz con la novedad, confirmó que se trataba de Azul. Y contó cómo le dijeron a su hija Roma sobre la llegada de la hermanita: “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron. Y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”.