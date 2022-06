Barbie Vélez mostró su siestita mañanera y enloqueció a sus seguidores

La reacción de Nazarena Vélez por el desnudo de Barbie Vélez



A través de su cuenta de Instagram, Barbie Vélez suele compartir con sus fans postales de su día a día y esta vez no fue la excepción."Siestita mañanera y revoque antes de comenzar oficialmente el día", escribió Barbie Vélez luciendo súper casual y natural y dejando su rostro como protagonista.La hija de Nazarena Vélez participará en una nueva obra de teatro en la que hará un “desnudo total”.Fue la misma Barbie Vélez quien anunció la noticia y dio detalles de lo que se verá sobre el escenario. "A partir de julio vamos a estar todos los miércoles con una comedia espectacular, Despojo, de un humor ácido, que habla de una familia totalmente disfuncional, con muchos secretos y mentiras por descubrirse. Te tiene todo el tiempo atrapado".En la obra, la morocha deberá desprenderse de todas sus prendas frente a la audiencia. Cuando Diego Bouvet, el cronista del programa, le consultó si había soñado con hacer un desnudo arriba del escenario, Barbie respondió: "Sí, soñé. No digo que me gustaría, digo que se viene"."Cuando lo leí (el guión), lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo", recordó Barbie."Ya conocíamos mucho a Diego (director de la obra) y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado". Y cerró: "Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos", cerró expectante.