Cinthia Fernández volvió a cargar contra Floppy Tesouro por sus modelos de ropa

El conflicto en torno a los diseños de indumentaria de Cinthia Fernández y Floppy Tesouro viene desde hace tiempo. Sucede que la ex de Matías Defederico asegura que la actriz le copia los diseños de su línea deportiva, para poder venderlos ella.Y en los últimos días, Cinthia arremetió nuevamente contra Floppy, cuando se enteró que daba consejos de gym: "En sus redes tiene tips para el deporte, pero no logra hacer ni una dominada. Pero ojo, che, que da re buenos consejos del gym. ¡Que deje de robar con eso también!".Lejos de que quede el conflicto atrás, las bailarinas protagonizaron un fuerte cruce al aire en Radio Gente, cuando ambas estaban en comunicación telefónica. "Hola, ¿qué tal? ¿cómo le va?", comenzó diciendo Cinthia. "¿Cómo va, Cinthia? ¿Todo bien?", la saludó afectivamente Tesouro.Hasta ahí venía todo bien pero la panelista de Momento-D, salió al cruce:, disparó la ex de Matías Defederico.Sin embargo, lejos de querer confrontar, Tesouro le explicó: "No tengo idea de cuáles son tus modelos. Sé que sos muy talentosa. Sé que sos buena mina y me quedo con eso porque yo no peleo y Rulo lo sabe, agradezco un montón el llamado. Estoy con mi hija en el auto y la verdad es que las rispideces las tenés vos conmigo, yo nunca las tuve con vos ni las voy a tener. Así que no tengo nada para decirte, Cinthia, te mando un besito".Acto seguido, la ex de Rodrigo Fernández Prieto colgó el teléfono y la bailarina lanzó unas terribles declaraciones contra ella: "¡Alto pony se comió! Yo no soy 'new rich' como ella, que me mantienen. No vivo así del aire, todo bien. Yo vivo de la mía y la genero laburando. Entonces, cuando se meten con mi laburo, venís y me copiás toda la ropa. No es la primera persona, a Stephanie Demner le hizo lo mismo", según reproduceEn Intrusos, Virginia Gallardo dio más detalles al respecto de este conflicto que viene de hace bastante tiempo: "Al parecer, tanto la persona que le fabrica los modelos a Cinthia, que es de una marca de Rosario, tenía un socio-hermano y después se separaron. Cinthia quedó con un hermano y Floppy, con el otro, pero hacen lo mismo. La ropa no la diseñan ellas".