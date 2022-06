En medio de su separación con Piqué, Shakira posteó conmovedor video con su papá

Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.?? pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) June 8, 2022

Tras la polémica que se generó por las versiones sobre su separación del futbolista español Gerard Piqué, la artista colombiana mostró en Twitter unas conmovedoras imágenes sobre su padre, quien sufrió una brutal caída hace algunos días.“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, twitteó la cantante.En el video se puede ver cómo colabora en la rehabilitación mostrándole carteles con palabras a su padre, para que las lea en voz alta. Éste fue grabado en la casa que anteriormente era de la pareja, en Esplugues de Llobregat, lugar que según aseguran los medios catalanes el futbolista abandonó para mudarse a una propiedad en Barcelona.Días atrás la artista tuvo que aclarar sobre esta situación, luego de que los medios españoles informaran que había sufrido un ataque de pánico, por lo que había sido hospitalizada."Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28, cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos, de corazón, por su apoyo y cariño de siempre", comentó al respecto."Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", había comunicado la parejaEn medio de todo lo sucedido, aparecieron diferentes versiones sobre la ruptura entre la cantante y el jugador del Barcelona. Según contó el periodista español Javier Hoyos a Intrusos, presuntamente la infidelidad no fue con una sola mujer.También aseguró que el hermano de Shakira habría sido cómplice de Piqué: “Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente. Algunos apuntan a que esto podría venir de mucho antes, imaginen de lo que estamos hablando”.