La mamá de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández

En medio de la guerra mediática y judicial que mantienen Cinthia Fernández y Matías Dedeferico por cuestiones relacionadas a las hijas que tienen en común, Analía, la mamá del exfutbolista salió al cruce furiosa contra la panelista y defendió a su hijo.



“Estamos podridos de este tema, estamos hartos de ella. ¿Sabés como necesito que me lleve a la Justicia? Porque ahí se van a aclarar un montón de cosas porque mi hijo no lo hace por las hijas”, comenzó diciendo Analía Defederico en una nota que dio al programa televisivo “ A la tarde”.



“Cinthia me tiene harta, nos tiene hartos a todos. Déjense de molestar porque no solucionamos nada con esto. A mí, ustedes no me solucionan nada y me traen problemas porque sólo escuchan a ella y le creen a ella”, agregó.



Y continuó: “Esto es una familia. Ella se mete donde no se tiene que meter. Ya se está metiendo en cosas que no se debería meter, como mujer no se debería meter. Está yendo muy lejos con esto”.



Por último, la entrevistada dio por terminado el tema con picantes palabras: “Ella tendría que dejar a mi hijo vivir tranquilo porque una persona puede terminar en cualquier cosa. Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que banca día a día de ella, que se atenga a las consecuencias. Es lo único que te digo”.

Fuente: Ciudad.com