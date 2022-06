Valeria Mazza: "Fue una trompada a todos los que somos padres"

Tras la operación de su hijo Tiziano, a quien el pasado fin de semana le quebraron la mandíbula de una trompada en la puerta de un boliche en Rosario al grito de "Tincho", y mientras esperan por el inminente alta médico, Valeria Mazza y Alejandro Gravier hablaron del hecho: "Fue una trompada a toda la sociedad".



Desde la puerta del Hospital Autral, la ex modelo enfrentó los micrófonos de la prensa y contó lo que vivió durante estos días, con la agresión a uno de sus hijos.



"El domingo yo estaba muy expeditiva y concentrada en tratar de responder lo más rápido posible, pero el lunes cuando llegamos acá me desmoroné completamente", confesó la mujer.



Dijo que estuvo "llorando todo el día" y pensando en lo que podría haber pasado. "Caí en la cuenta de que fue una trompada a toda la familia, a toda la sociedad y a todos los que somos padres. Es algo que no puede pasar", sentenció Mazza.



"No estoy enojada, no siento ganas de venganza, pero siento que no puede seguir pasando. Me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío y está teniendo repercusión, que lo usemos para que sea un basta", reflexionó.



Y reiteró: "No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan salir a divertirse, que estemos siempre con miedo mirando quién viene atrás, la agresión física y verbal que hay". "En algún momento tenemos que decir basta", enfatizó.



Luego contó que siente más alivio tras la operación, y ver cómo mejora su hijo. "Me siento más aliviada. No veo la hora de llegar a casa y que estamos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y calor de familia", deseó.



En tanto, de la salud de Tiziano destacó que el próximo lunes deberá ver al cirujano "para ver cómo está avanzando el tema de la operación, de los puntos que teóricamente son reabsorbibles, pero alguno se puede llegar a sacar". "Fue un ataque artero" En diálogo con movileros frente al sanatorio, Gravier aseguró que este es "un caso de agresión artero, traicionero y en el que no tienen motivos". "Mañana (por este viernes) hay una audiencia y ojalá que expliquen por qué lo han hecho", dijo sobre los dos detenidos que investiga la Justicia, de 26 y 27 años.



Como padre, Gravier reflexionó: "Más allá de eso, pensaba que estamos generando una sociedad de agresión, y que no solamente es física, sino verbal".



Según contó, Tiziano saldría de su internación tras ser operado en la tarde-noche de este jueves.



"Está bien, cansado. Está mejor, dolorido. Las primeras 72 horas son bastante traumáticas por una cuestión de dolor. Le pusieron dos plaquitas de titanio, con clavos y eso hace que tenga mucho dolor", destacó sobre la salud de su hijo.



Cuando le preguntaron por la causa y cómo debería actuar la justicia, dijo que ni habló con los abogados. "Me preguntaron varias veces por el tema, pero no es un tema para nosotros. Nos preocupa que Tiziano esté bien, esa es la realidad", sentenció, con las prioridades obvias en la salud de su hijo.



Gravier se mostró cansado. "Hace cuatro o cinco noches que no duermo" La cantidad de mensajes de cariño, de apoyo que hemos recibido... Y hay mucha indignación también en la gente y eso me da tristeza. Es lo que estamos viviendo como sociedad", insistió.



El empresario aseguró que los chicos hacen lo que sus padres: "copiamos el ejemplo". "Y la verdad que el ejemplo que recibimos todos es un ejemplo de agresión verbal permanente", reflexionó.



"Pareciera que como sociedad no estamos pudiendo sentarnos en una mesa personas que piensen distinto y no se agredan. Esa agresión que se transmite de arriba para abajo, termina en agresión física y esto es una bola de nieve", dijo Gravier, con una línea política de su descargo.



Por último, dijo que confía en la Justicia del país y que se debe posicionar "en lo positivo" del caso, como que funcionaron las instituciones.



"Empecémonos a respetar, los dirigentes, los medios y transmitamos a la sociedad un mensaje más de unión. Somos todos iguales, todos somos seres iguales", bregó. El ataque al hijo de Valeria Mazza Tiziano Gravier, hijo también de la modelo Valeria Mazza, fue agredido en la madrugada del domingo pasado en las inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Rosario.



Según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el joven de 20 años estaba saliendo del lugar cuando fue interceptado por dos jóvenes que lo golpearon en la cara y le fracturaron la mandíbula, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.



Llegó al Hospital Austral de Pilar después de la brutal agresión. De acuerdo al relato de Germán Pugnaloni, abogado de la víctima, el joven deportista olímpico fue a la puerta de la disco a buscar a unas amigas, "con las que había concretado el encuentro fuera del boliche".



En la salida, un desconocido le gritó "¡Tincho!", una palabra que se utiliza para referirse despectivamente a los jóvenes de clase alta.



Un instante más tarde, recibió una fuerte trompada en la cara, que le provocó una fractura de mandíbula con desplazamiento. A escasos 10 metros había un auto de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de Rosario, pero el personal no intervino. Tampoco lo hicieron dos policías que estaban en la zona.



"Hicieron caso omiso al pedido de socorro de las chicas", manifestó el abogado, quien agregó que "lo escucharon hablar con un tono que no era frecuente para la ciudad de Rosario y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron estos dos terribles golpes de puño".



Después de varias horas de búsqueda, dos personas fueron detenidas el miércoles pasado por la agresión. Se trata de dos hombres, de 26 y 27 años, que se presentaron en la Fiscalía del Centro de Justicia Penal de Rosario. Quedaron imputados por lesiones dolosas graves, un delito que prevé una pena de dos a cinco años de prisión.



Unas horas antes de la presentación de J.M. y F.Z, como se identificó a los detenidos, había tenido lugar un allanamiento en la localidad de Funes, al oeste del Gran Rosario. Hasta allí llegaron agentes policiales y judiciales, guiados por el testimonio de testigos y los registros de las cámaras de seguridad.



El abogado de los acusados minimizó la agresión Jorge Bedouret, quien patrocina a los dos jóvenes que fueron detenidos, afirmó que el episodio no fue más que “un accidente” y que sus clientes “están arrepentidos”.



"Si la única palabra que aparece es ‘Tincho’ la pelea y el motivo no fueron graves. Fue un accidente, mal realizado por mis clientes", relativizó. Tiziano debió ser operado.