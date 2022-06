Mery del Cerro opinó sobre la relación de la China Suárez y Rusherking

Mery del Cerro se sinceró sobre su relación de amistad con Eugenia China Suárez y aclaró si son ciertos los rumores de que su vínculo terminó tras el Wandagate.



La modelo conversó este fin de semana con la periodista Catalina Dugli para "Agarrate Catalina" (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y al ser consultada sobre si aún mantiene su amistad con Suárez, Mery respondió con honestidad: "La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía".





Sin embargo, Del Cerro confesó que sí existe un pequeño distanciamiento, pero que no tendría nada que ver con las polémicas que envuelven a Eugenia: "No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada... No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas".



Asimismo, Mery dio su opinión sobre la nueva relación de la China y Rusherking: "Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados, nadie tendría que opinar. Después criticar o no, eso es un problema de cada pareja".

Fuente: Exitoína