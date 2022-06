“Me enamoró”: el minivestido de Sol Pérez que se llevó una catarata de halagos

Sol Pérez se luce en el programa televisivo “Nosotros a la mañana”. Es panelista del Pollo Álvarez.Y ella resaltó un impactante vestido de color azul eléctrico, sin mangas y de cuello alto, tipo media polera que usó esta semana. “No me animo mucho a los colores pero este azul me enamoró. ¿Qué dicen?”, escribió. El posteo recibió en pocas horas casi 150.000 me gusta y miles de comentarios, entre los que se destacaron los emoji de corazones y fuegos de su pareja, Guido Mazzoni.Al respecto, una parte del programa televisivo “Nosotros a la mañana”, dejó una perlita el miércoles. Entrevistaron a la periodista Juli Puente, quien contó que su pareja le dio el anillo de compromiso durante un viaje en helicóptero."Me alegro mucho, los sigo en las redes sociales. Felicitaciones también a Facu que se animó. Les cuesta mucho a los hombres", expresó Sol Pérez en lo que pareció un mensaje bastante directo hacia su pareja.

Entonces, puente le preguntó: "Pará Sol, ¿a vos te gustaría (casarte)? ¿No?". "Nosotros nos vamos a casar pero todavía estoy esperando la propuesta. Ya tenemos fecha pero yo quiero el anillo", explicó ella.