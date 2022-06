Benjamín Vicuña: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”

Parecía que la separación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez se había dado en buenos términos. Sobre todo porque el actor respaldó públicamente a su expareja cuando se vio envuelta en un gran escándalo mediático por su affaire con Mauro Icardi y siempre destacó su desempeño como madre. Sin embargo, semanas atrás la actriz no dudó en cuestionarlo por el tiempo que pasa con Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común."Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", publicó Suárez en su perfil de Twitter, justo cuando el chileno estaba de viaje en Estados Unidos junto a Eli Sulichin, su nueva novia.Según contó Luli Fernández en Socios del espectáculo, este descargo terminó de quebrar el vínculo de la expareja, a tal punto en el que solo se comunican a través de sus abogados. Y aunque Benjamín había decidido no hablar públicamente del tema, en diálogo con Karina Iavícoli, dejó expuesto su enojo con la China.

"Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol", planteó el protagonista de El primero de nosotros, quien además de los nenes que tuvo con Suárez, tuvo a Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio junto a Pampita. "Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me han cuestionado mi rol", sumó.