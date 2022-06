Yanina Latorre sobre la relación con su esposo: “Entro a casa y ni lo saludo”

Yanina Latorre contó intimidades de su mala relación con Diego Latorre y confesó que no se hablan. Fue luego de que, entre otras cosas, la cantante Karina La Princesita contara que no está preparada para que su hija Sol -en julio cumple 15- se vaya de su casa. Si bien todo indica que falta para eso, el tiempo pasa rápido y esto la tiene angustiada.



Cuando debatieron el tema en el piso, Ángel de Brito le preguntó a Yanina por el futuro de sus hijos, Lola y Dieguito. Si pensaba algo parecido con respeto a los suyo. Sin vueltas, la panelista contestó: “Ya quisiera que se vayan, que me dejen de hinchar un poco”.



Cuando de eso para intentar descomprimir, Este Berardi le dijo: “Pero vos tenés un matrimonio de hace mil años y estás súper acompañada”. Esa frase fue el puntapié para que hablara de cuestiones íntimas, de que no está pasando su mejor momento con el comentarista deportivo.



El primero que metió el dedo en la llaga fue Ángel, que tiró: “No le da bola”. Ella asintió, e informó: “Hace dos días que no le hablo”. Inmediatamente explicó el motivo: Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo’. Entro a casa y no lo saludo”.

Fuente: Pronto