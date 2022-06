Queen halló una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

La banda británica Queen descubrió en las últimas horas un tema inédito de su cantante fallecido, Freddie Mercury, que causó conmoción y ansiedad entre los fanáticos.



La canción descubierta por el grupo es una toma descartada de las sesiones de The Miracle, su disco de 1989.



"Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", reveló el baterista Roger Taylor en una entrevista con la BBC Radio.



Además anunció que la pista pronto saldrá a la luz: "En realidad, fue un verdadero descubrimiento y creo que saldrá en septiembre".



Face It Alone es el nombre del tema descubierto por los músicos, y Brian May, guitarrista de la banda, habló acerca de lo difícil que fue rescatarlo y considerar sacarlo a la luz.



"Estaba escondido a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ´Oh, no, realmente no podemos rescatar eso´".



Sin embargo, los músicos confiaron en los ingenieros de sonido y aseguraron que "es una canción movilizadora" que necesita ser escuchada.



Algo parecido a esto ocurrió en 2014, cuando la banda lanzó el álbum Queen Forever, un compilado de temas con la voz de Freddie Mercury, grabadas en los años ochenta que habían sido olvidadas.