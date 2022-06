Posó al borde de la censura y recibió cientos de mensajes de sus admiradores

Cuál es el verdadero nombre de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti es una de las famosas de la televisión argentina que se lleva siempre todos los elogios y miradas. No solo se destaca como panelista en “Bendita Tv”, sino también en su cuenta de Instagram.Esta vez, la abogada posó al borde de la censura mostrando la parte superior de su cuerpo, pero sin nada arriba. En la imagen se la ve luciendo un delicado maquillaje en tonos claros y detalles en glitter. Además, dejó ver su larga cabellera rubia con un mechón fucsia.La publicación obtuvo miles de likes y cientos de mensajes de sus admiradores. “Dios mío que sexy”, “Simplemente espectacular”, “La más diosa”, “Que mujer más perfecta”, “Belleza inmaculada, hermosa Ale”, “Sos preciosa”, la halagaron.A través de la cajita de preguntas de Instagram, Alejandra Maglietti contestó algunas consultas de sus seguidores y algunas respuestas los dejó perplejos. Es que la abogada confesó no llamarse como se la conoce.Nació en Resistencia, Chaco, pero a sus tres años sus padres decidieron mudarse a Formosa, donde creció y al finalizar sus estudios secundarios se instaló en Buenos Aires. Fue en aquel momento que decidió cambiar Ayelén, nombre que figuraba en su DNI por Alejandra.“Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, explicó.