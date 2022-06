Aseguran que el hermano de Shakira conocía sobre las “infidelidades” de Piqué

Luego de varios rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué, los famosos confirmaron su ruptura tras 12 años de relación. El comunicado se dio en medio de las versiones que existía entre la prensa espñola que tildaban al futbolista de haberle sido infiel a la cantante. En este sentido, un periodista español sotuvo que “incluso el hermano” de la colombiana conocía sobre las conductas maritales del defensor de Barcelona.



En diálogo con Intrusos, Javier de Hoyos habló con Flor de la V sobre la separación entre la cantante colombiana y el futbolista español. “Lo que el entorno de Piqué está queriendo decir es que desde hace tres meses Piqué está queriendo romper la relación con Shakira, porque está muy desilusionado con ella. Esto es lo que él quiere que se transmita a la prensa”, dijo el comunicador.



Además, el entrevistado contó las novedades de la reciente ruptura: “Están diciendo que al parecer no habría solamente una chica con la que Piqué podría haber sido infiel a Shakira, sino que hay más”.



Fue en ese momento en el que mencionó al familiar de la cantante: “Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente. Algunos apuntan a que esto podría venir de mucho antes, imaginen de lo que estamos hablando”.



De todas maneras, el periodista español no aclaró a qué hermano de Shakira se refería, ya que la colombiana cuenta, por parte de padre, con unos nueve hermanos.



Y agregó: “Fíjense otra información que está saliendo y es que en estas fiestas nocturnas podría haberle ayudado la guardia urbana de Barcelona porque dicen que a los periodistas, cuando les hacían seguimientos nocturnos, en determinados puntos los habrían detenido para pedirles la licencia de la moto y les dijeron: ‘Oye, ya no vas a seguir a Piqué’. Estaba protegido”.



De Hoyos explicó, a su vez, que por largo tiempo “hubo mucho silencio” sobre Gerard Piqué. “Es porque él tiene mucho poder. Él ahora mismo domina mucho de los eventos de nuestro país y habría cadenas que habrían decidido tapar esa información para protegerlo, pero esa información acaba de salir ahora mismo en España”, concluyó.

Fuente: Radio Mitre