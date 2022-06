Rial habló de Pouso: “Somos amigos, no estoy en plan de ponerme en pareja”

Luego de compartir unos días en Madrid, España, Josefina Pouso y Jorge Rial volvieron a pisar suelo argentino. Y a pesar de que ella confirmó que se están conociendo y que han tenido varias citas desde fines de marzo, el periodista fue contundente a la hora de hablar del vínculo que lo une a la panelista. "No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como tantas otras", señaló."Hay otra parte de la historia: era un viaje que yo tenia programada, con muchas reuniones. Josefina estba en Barcelona, le pregunté si quería venir a ver a los Stones, vino y después ella siguió con lo suyo y yo, con lo mío", agregó. "Con Josefina salimos un par de veces acá, a partir de marzo. He conocido mucha gente en estos meses", enfatizó en diálogo con Intrusos y aseguró que, luego de su separación de la nutricionista Romina Pereiro no quiere volver a pasar por el altar ni compartir el mismo techo. "Hace 8 meses que estoy soltero. Estoy solo y voy a seguir solo", insistió.Un día antes, Pouso había declarado que su relación era "muy nueva". "No tengo fechas, tengo muy mala memoria, pero fines de marzo o abril nos vimos por primera vez. Fuimos a un evento en el Hipódromo y después nos fuimos a la casa de uno de mis amigos a pasar el rato y Jorge vino", contó en diálogo con el cronista Gonzalo Vázquez. Y destacó: "Pasamos buenos momentos, hablamos mucho, tenemos buenas charlas. Buena conversación, diría mi abuela". Además, contó que se encontraba de vacaciones con un grupo de amigas, con el que recorrió parte de la India y que Jorge la había invitado a ver el show de los Rolling Stones en el estadio Wanda Metropolitano, motivo por el que no pudo resistirse y extendió su viaje.