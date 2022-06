Con distintas poses y desde diversos ángulos, mostró su colección de microbikini

Con el invierno asomándose en nuestro país, algunas integrantes de la farándula argentina buscan refugio ante el frío en las playas caribeñas. Desde la República Dominicana, Barby Franco se lució para todos sus fans de Instagram mostrando sus mejores looks de bikini.Al borde de la pileta del lujoso hotel en el que se está hospedando, Barby Franco posó para sus casi 1 millón y medio de seguidores con un look de traje de baño de alto impacto: llevó puesto un conjunto de bikini de dos piezas en color rosado con estampado de flores al tono.En tanto, sobre una reposera, la influencer lució otro modelo de microbikini floreada: traje de baño de dos piezas con estampado de flores en tonos rosas y amarillos. Completó el look veraniego con unos lentes de sol geométricos en total black.Otra de las apuestas de verano de la novia de Fernando Burlando fue un conjunto de bikini de dos piezas en color nude. Se trata de un modelo simple, con bombacha colaless ultra cavada. Para coronar el look, llevó un peinado semi recogido de pelo suelto y dos mini rodetes altos.Al grito de “No me quiero ir”, Barbarita Franco publicó una imagen en su perfil de Instagram donde muestra otro de sus looks de bikini, esta vez, en total black. La influencer posó sobre la arena con un traje de baño de dos piezas que combinó con un vestido de redes por encima, que deja ver por debajo su apuesta de verano.