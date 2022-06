Revelan detalles de la conflictiva separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul

Si bien Rodrigo de Paul y Camila Homs no están casados, como padres de Francesca y Bautista tienen que hacer la división de bienes, algo que le habría exigido Tini Stoessel al crack, pero que se habría complicado a raíz del blanqueo del romance.



"Parecía que la cosa venía todo bien, estaba hablado de palabra que iban a acordar. Pero se complicó a partir del blanqueo, sobre todo lo que pasó en la última semana. Ahora la cosa se puso un poco más compleja, porque ellos tienen muchos bienes en común como pareja, más allá de que no están casados", afirmó Mariana Brey.



Luego, la panelista de Socios del Espectáculo explicó: "No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más rápido posible porque le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación a esto. Él quiere todo prolijo, Tini le pide eso. No quiere nada que pueda manchar la parte mediática".

Fuente: Ciudad