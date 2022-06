Josefina Pouso confirmó su romance con Jorge Rial: “Pasamos buenos momentos“

De regreso a Buenos Aires, a días de que la descubrieran en Madrid junto a Jorge Rial, Josefina Pouso confirmó su romance con el periodista. "No hay nada que ocultar, solo que no es el momento para blanquear algo porque nosotros estamos en una (relación) muy nueva", manifestó y aseguró que los sabían que en algún momento los iban a ver.



En diálogo con Gonzalo Vázquez, el cronista de Intrusos, la panelista contó cómo empezó la relación. "No tengo fechas, tengo muy mala memoria, pero fines de marzo o abril nos vimos por primera vez. Fuimos a un evento en el Hipódromo y después nos fuimos a la casa de uno de mis amigos a pasar el rato y Jorge vino", contó. Y destacó: "Pasamos buenos momentos, hablamos mucho, tenemos buenas charlas. Buena conversación, diría mi abuela".



Josefina había emprendido unas vacaciones con amigas a la India, pero el periodista la invitó a ver el recital de los Rolings Stone en Madrid y no pudo resistirse, motivo por el que sumó unos días de estadía en España. Y allí, fueron descubiertos mientras cenaban en un bar. "Jorge se dio cuenta de que nos habían visto. Me dijo: 'La rubia que está atrás de la barra sacó una foto'", contó, en referencia a la amiga de Yanina Latorre que los capturó con su celular.



Días atrás, Latorre aseguró que Romina Pereiro, la exmujer del periodista, habría estallado en furia al enterarse del nuevo romance de Jorge y que le habría hecho un planteo vía mail. Y, sin esquivar el tema, Josefina declaró: "Me parece que ella está en su proceso y, como mujer, la respeto". Hasta el momento, el exconductor de Intrusos no habló sobre esta incipiente relación.



Sin embargo, Pouso ya había dejado en claro que vive su vida libre de ataduras. "Soy un alma libre. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y lo paso bien, siempre. No es mi novio, no estoy para eso, pero soy libre. Yo disfruto. Estoy en esa. A mí los cuarenta me pegaron para disfrutar", le dijo a través de un audio de WhatsApp a la periodista Nancy Duré.