Romina Manguel contó el ritual nocturno que tenía junto a Gerardo Rozín

Romina Manguel fue una de las invitadas del sábado 4 de junio al programa de televisión “PH: Podemos Hablar” conducido por Andy Kusnetzoff.



Desde que se anunció que la periodista iba a participar en el programa, muchos comenzaron a especular que la misma se referiría a su relación con Gerardo Rozín, con quien mantenía una cercana relación de amistad y de colegas.



Aquella hipótesis se volvió real y, Manguel habló a corazón abierto acerca de cómo vive la partida de su gran amigo e, incluso, relató una dura anécdota sobre el momento en el que se enteró que aquel estaba enfermo.



“Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico” comenzó relatando con dolor la periodista, quien continuóa diciendo: “Él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y más queridos, y mí me decía: ‘Me voy a morir, eh”.



“En los últimos tiempos él me llamaba todas las noches a las doce. Era una carga fuerte porque primero nos reíamos mucho y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera, cosas que me pedía que anote”, señaló.



Y continuó: “Como sabía que era una colgada, me decía: ‘Sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba: ‘Gerardo, estoy en bombacha, qué se yo”.



Pero era tanto el dolor que la periodista sentía al momento de las charlas nocturnas con su amigo y colega que decidió sincerarse con él: “Yo terminaba llorando a veces hasta las cinco de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigo. Luego decidí hablarlo con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque tenía que estar entera para él, y que él me dejaba rota todas las noches y que no podía dormir porque además tengo dos hijas”.



“Lo llamé y me costó esa charla”, se sinceró. “Cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me respondió: ‘Ah, bueno. Yo me voy a morir, pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste?’ No se charla más del tema’”, finalizó su relato la periodista.

Fuente: Vía País