La “Peque” Pareto habló de su presente sentimental e hizo una confesión

Paula Pareto, La Peque, habló de su presente sentimental tras haber compartido su alegría por la pastelería familiar que abrió con sus seres queridos.



La campeona olímpica, que está enfocada en la medicina, contó que su prioridad es avanzar en su carrera y que no está en búsqueda del amor.



Y cuando le preguntaron si está soltera o conociendo a alguien, no dudó en responder sin filtros.



"Por el momento, no estoy de novia. Si llega bien y si no también. No es algo que me preocupe. Tengo 200 mil cosas en la cabeza y no me quita el sueño estar soltera. Siento que todo llega a su tiempo y no lo estoy buscando. Más de una vez sin buscar encontré, en cuanto a lo laboral y a la pareja", expresó Paula en diálogo con la revista Pronto.



Y al referirse a su relación anterior, reflexionó sobre por qué cree que nunca estuvo de novia durante mucho tiempo.



"Mi vida es un quilombo de horarios y básicamente nadie me aguanta, con justa razón. A veces no me aguanto ni yo, así que no me imagino otro", confesó.

Fuente: Ciudad