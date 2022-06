Las lujosas propiedades que entran en la disputa entre Shakira y Piqué

En las últimas horas se confirmó la noticia que conmovió al mundo: Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas de famosos más emblemáticas, se separaron y comenzaron los papeles divorcio.Si bien se ha señalado que, aunque la cantante y el futbolista no están formalmente casados, ambos buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos: Milán y Sasha.Aparentemente, la causa de la debacle amorosa entre Shakira y Piqué, sería una infidelidad por parte del futbolista con una joven de 20 años que la cantante habría descubierto en las últimas semanas.Lo cierto es que, esta noticia impactó al mundo entero, ya que Shakira es una de las artistas latinas más conocidas e influyentes del planeta, y que a lo largo de los años ha logrado acumular grandes riquezas.Según ha trascendido, es la colombiana quien triplicaría en fortuna a su ex marido, Gerard Piqué. La cantante comenzó su carrera a los 13 años, pero a lo largo de su vida desarrolló su faceta empresarial que la ayudaron a multiplicar su fortuna.En las últimas horas, se dio a conocer cuáles serían las millonarias propiedades que tiene Shakira que entrarían en juego en la disputa judicial.Según filtraron medios especializados, la artista es dueña de casas y compañías en Barcelona (España), Miami (Estados Unidos) y Nassau (Bahamas), aunque la mayoría de sus bienes están a nombre de distintas compañías desperdigadas en varios países.De esta manera, Shakira triplica los ingresos del defensor del Barcelona, quien tiene una fortuna similar a los 80 millones de dólares.Lo cierto es que los bienes de la artista son incalculables. A finales del año pasado, por ejemplo, el nombre de Shakira también apareció en los Pandora Papers. La cantante aparece en “formularios de solicitud” de tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.. Fuente: (lacienradios)