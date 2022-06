Juanse dio positivo en un test de alcoholemia y le secuestraron el auto

Un nuevo hecho de imprudencia al volante protagonizó este sábado el cantante Juanse, a quien le secuestraron su auto en el barrio porteño de Núñez luego de que le diera positivo en un control de alcoholemia. Venía de celebrar sus 60 años en el Luna Park.Ocurrió a las 3 de la mañana de este sábado en la esquina de la avenida Libertador y la calle Arias, donde había un control vehicular.Agentes del área de Tránsito de la Ciudad frenaron el Ford Mustang de Juanse y, tras pedirle los documentos, le realizaron el test de alcoholemia.La prueba determinó que el cantante de Ratones Paranoicos tenía 0,76 miligramos de alcohol en sangre, superando el límite de 0,5 permitido para conducir en la Ciudad de Buenos Aires.El resultado alteró al artista, quien se enojó y protestó antes los agentes que se encontraban en el lugar. Al ver su estado de nerviosismo, se solicitó la presencia de agentes de la Policía de la Ciudad."Se desplazó un móvil a solicitud del Cuerpo de Agentes de Tránsito por un masculino agresivo", detallaron fuentes policiales. No obstante, señalaron que al momento de arribar la patrulla, Juanse ya se había calmado.Finalmente el cantante se retiró del lugar caminando y "sin inconvenientes". Por la infracción le labraron un acta y le secuestraron el auto.Apenas unas horas antes, Juanse había estado en el Luna Park dando un largo recital de casi tres horas para celebrar su cumpleaños número 60, en el que tocó más de 30 canciones, con artistas invitados.En total hubo 8500 personas que agotaron las entradas y llenaron el Luna Park a tope. No faltaron banderas, "trapos" y hasta algunos paraguas gigantes que no pararon de agitarse durante todo el show. Y por supuesto que todos corearon las canciones, que fueron una seguidilla de hits de Ratones Paranoicos y de su carrera como solista.Al comenzar dijo: "Estoy tan agradecido que sería un careta si dijera algunas palabras. ¡Viva Diego Armando Maradona! ¡Viva Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, acá vivo, papá! ¡Basta de basura y barbijos!".En el primer tramo, antes de hacer una gran versión de Lo que doy, hasta se rió de sí mismo y su locuacidad: "¿Quieren que hable o que toque? Ojo que si hablo toco menos... bueh, ¡hago las dos cosas!"Para el final, ya pasadas las tres horas de concierto a todo rock, sonaron Ruta 66 (un claro homenaje a Pappo) y Para siempre, con foto de unos jóvenes Juanse y Maradona incluida. Después, el anfitrión llamó a toda su banda y saludaron a cada popular desde una punta del escenario, y luego a platea desde el centro. Fuente: (Clarín)