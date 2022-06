Pereiro habló del romance de Rial: “Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos”

Tras conocerse el sorpresivo romance entre Jorge Rial y Josefina Pouso, Romina Pereiro salió a hablar mediante un mensaje que le envió a Pía Shaw durante la edición del viernes de LAM (América). Y si bien su primera reacción fue más cordial, todo cambió después de que se conocieran las fotos que confirmaron el amorío.“Sin comentarios. No voy a decir nada. No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas”, apuntó Pereiro.Su primera reacción había sido más amigable: “Son procesos dolorosos, frustraciones. No soy de terminar con alguien y empezar con otro. Cada uno hace su duelo cómo puede, cómo le sale y cómo quiere”, había comentado antes de ver las fotos.Al mismo tiempo, se filtró un chat de Josefina Pouso hablando de toda la situación con una amiga. “Estamos los dos riéndonos, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue”, dijo en referencia a Pereiro.Jorge Rial fue descubierto infraganti cenando con Josefina Pouso en un bar de tapas en Madrid. La periodista negó que hubieran ido solos, pero las imágenes son contundentes.Todo surgió al aire de LAM (América), después de que una amiga de Yanina Latorre los cruzara en el resto. Rápida de reflejos, la mujer le avisó a la panelista y le mandó las imágenes en cuestión. “Cuando Rial y Pouso se dieron cuenta de que mi amiga les estaba sacando fotos, se levantaron y se fueron”, comentó la angelita.Por su parte, Ángel de Brito precisó que Pouso “viajó con amigas a Marruecos y luego, se fue a ver a los Rolling a Madrid. Ahí aparece Jorge Rial y ella se despidió de su grupo, que regresó a la Argentina, y se quedó con él en España”.Josefina se desentendió del tema y argumentó: “Me llegó la foto. Vimos a la amiga de Yanina sacándonos la foto, pero en la foto falta otro: éramos tres. El tercero era un productor del programa (español) El hormiguero. No es más que eso. Yo sigo viajando, estoy recorriendo con distintos grupos”. Fuente: (Tn)