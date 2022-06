Se mostró sensual en un video y pidió: “basta de definirse por lo externo”

Sofía Jujuy Jiménez se hizo conocida en el medio por ser la novia de Guillermo López y después de nada menos que Juan Martín Del Potro, pero poco a poco se fue ganando un lugar en base a trabajo hasta meterse de lleno en el corazón de todos.Sólo se conoce un fuerte escándalo a la oriunda de San Salvador y fue cuando denunció que Horacio Cabak no la había tratado muy amablemente cuando fueron compañeros de conducción de un programa estilo magazine que iba por América TV.La infuencer vive promocionando cada uno de los viajes que hace, teniendo un ida y vuelta más que interesante con sus seguidores, aunque de vez en cuando hay determinadas personas que se toman de sus producciones en Instagram para insultarla y criticar su cuerpo."¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Me ves más carne? ¿Menos? ¿Más cachetes? ¿Menos? Más brazo... Soy esto, basta de definirse por lo externo, por favor... La vida pasa por otro lado, sueño con una sociedad con mucho más amor y menos odio", expresó con los ojos llorosos mirando a cámara hace días, publicóPero Jujuy no se dio por vencida y hace horas publicó un impactante video en el que muestra toda su sensualidad y la sonrisa que la caracteriza. La publicación no tardó en hacerse viral y fue muy elogiada tanto por hombres como por mujeres.