“Exploradora infernal”: El look de Wanda Nara que cautivó "desde el África"

Wanda Nara cautivó desde la selva



Wanda Nara paralizó las redes sociales y enloqueció a Zaira, su hermana, con un atuendo “al límite”.Wanda Nara ha convertido los paisajes africanos en una verdadera pasarela de tendencias sorprendiendo con cada uno de sus atuendos.Wanda publicó una selfie luciendo un nuevo mameluco aunque en esta ocasión dejó a la vista su voluminoso escote. Lo combinó con una lujosa cartera y gorrito en la cabeza.Su outfit provocó la reacción de Zaira Nara. "Tranqui con los looks", escribió la morocha.Además, la hermana de Zaira Nara se animó a realizar una travesía por el medio de la selva y sorprendió con el look que eligió para la aventura.A tono con el paisaje, Wanda Nara lució un mameluco verde con crop top de Celine. "Mi felicidad no se las puedo explicar vivimos una experiencia única. Gracias Rwanda por todo lo que aprendimos", comenzó escribiendo junto a su álbum."Nuestra experiencia en la montaña es inolvidable , después de caminar tanto en altura cruzándonos con todo tipo de obstáculos hasta encontrar una familia de Gorilas y simplemente pasar más de una hora observando cómo viven (algo realmente inexplicable )", siguió."Ojalá pueda volver con mis hijos más adelante. Otra cosa increíble es lo que hizo este país por preservar una especie que estaba en peligro y ya no. Ojalá todos puedan algún día conocer este lugar", cerró.Como siempre su álbum causó gran revolución y los followers no dudaron en elogiar su outfit. "Exploradorita infernal", "Qué bomba en la selva", "¡Cuidado con los gorilas!".Los fans quedaron encantados con su outfit y la llenaron de comentarios elogiando su elección. "Al fin te pusiste elegante", "Tu mejor look", "Bárbara", escribieron.