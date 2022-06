El trap llegó a Paraná, con Ecko: gran expectativa

Ecko ha participado en competencias como El Quinto Escalón y Ego Fest. Fue conocido en las batallas por “su buen manejo de estructuras y flow junto al punchline (frase de remate)”, se destaca.



“Estamos en Paraná, con un show en vivo; estoy manija ya para salir al escenario y disfrutar con la gente”, dijo Ecko a Elonce, en la previa del show que se va a desarrollar en el Club Sionista.



Respecto de sus proyectos, manifestó: “Se viene un álbum a mitad de año, que ya está en preparatorias; también estoy bastante ‘manija’ con eso porque son bastantes canciones que se vienen”.



Confió que “ha escuchado mucho de todo, no sólo de mi género, el trap”.



“Traté de nutrirme bastante. Si bien, estaba mi papá que escuchaba rock, mi familia, cumbia; yo que escuchaba trap. Junté todo y eso me llevó a ser lo que soy hoy, a crear mi propio estilo. La gente cuando escucha Ecko sabe que no sólo se trata de un trapero, sino que me amoldé a hacer reggaetón, en mis comienzos hice rap; después con el RKT, el movimiento de fusión de la cumbia, el trap y el reggaetón, también estuvimos en eso. Es una fusión de todo esto hasta encontrar mi estilo”, puso relevancia.



Ecko llegó desde Chile, hace algunos días. Este viernes está en Paraná y mañana sábado vuelve a Buenos Aires.



“Todo este mes habrá fechas por el interior de Argentina. En julio pararemos a descansar un poco para sacar este álbum que estamos preparando y luego en agosto, septiembre volveremos para encarar el verano próximo”, afirmó. Elonce.