Murió “El Noba” tras diez días internado a raíz de un accidente en moto

Lautaro Coronel, músico, conocido como “El Noba”, murió hoy en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, donde se encontraba internado luego de haber sufrido un accidente con su moto el pasado 24 de mayo, según confirmaron autoridades medicas. El joven de 25 años tenía una hija y un promisorio futuro en la escena de la cumbia 420, de la que era uno de los referentes junto a L-Gante y Perro Primo.“Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Ne?stor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, aseguraron desde el hospital.Coronel y su madre, Vanesa.El accidente que le costó la vida ocurrió en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela, cuando un Peugeot 308 impactó contra la moto en la que circulaba el músico. Dos testigos del hecho confirmaron que conducía sin casco y haciendo wheelie. Durante los últimos días, su estado de salud pasó por avances y retrocesos, sin mejorías significativas. De acuerdo con el parte médico emitido a las 14:40 del domingo pasado, Coronel “permanecía en coma”, asistido por un respirador y con “apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras”.La causa para esclarecer el accidente se encuentra en manos de la fiscal Roxana Giménez, titular de la UFI Nº7, quien reúne testimonios para reconstruir el hecho que dejó gravemente herido al músico.Según informaron fuentes del caso a Infobae, a comienzos de la semana los detectives de la DDI de Quilmes de la Bonaerense sumaron dos testigos clave al expediente, que confirmaron que “El Noba” antes de ser chocado por el Peugeot 208 blanco, como se ve en un video que es parte de la causa, hacia wheelie y efectivamente viajaba sin casco.La madre del músico, Vanesa Aranda, vivió en una casa rodante frente al hospital donde estuvo internado su hijo. “No me voy a mi casa, estoy en el Noba Móvil”, dijo la mujer respecto al motorhome en el que se instaló con su familia, en una entrevista que dio para Socios del espectáculo.La madre del músico señaló cómo surgió la idea de traer la casa rodante cerca del hospital: “Un amigo de mi hijo, Perro Primo -referente de la Cumbia 420- lo vino a ver el miércoles pasado que era feriado. Nosotros estábamos enfrente, en una parrillita, y él dijo: ‘La mamá del Noba no puede pasar frío’. Y nos mandó este motorhome que tiene de todo, está equipado”.El seudónimo artístico de Coronel fue un abreviación de la frase “No Bajo Ni Con Pasta”, una referencia al consumo de ansiolíticos. Nacido en una familia de albañiles, durante su adolescencia trabajó en obras e hizo deliverys. Realizó sus primeros estudios en un colegio privado, pero repitió y luego lo abandonó para comprar una moto. Luego intentó retomar, pero se convirtió en padre. “Estaba terminando el colegio y un día me habló una piba de Solano. Y allá fui, para ratearme. Hoy en día, por esa experiencia, tengo una hija”, había explicado en una entrevista con el sitio El Planteo.