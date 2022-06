Después de La Voz Argentina, Marley estará al frente de otro reality

También, en noviembre, viajará a Qatar para hacer su clásica cobertura del mundial de fútbol con Por el mundo, pero además se supo que estará al frente de otro reality.



Se trata de Survivors, un formato de la CBS que lleva 42 temporadas en Estados Unidos y también ha triunfado en la TV española. La propuesta es similar a Expedición Robinson, el ciclo que condujo Julián Weich en eltrece en el año 2000, ya que un grupo de participantes deberá instalarse en una isla del Caribe, donde deberán convivir sin las comodidades que tienen en sus hogares, pasar pruebas físicas y desafíos de ingenio con el objetivo de alcanzar un premio de una importante suma de dinero.



Pero a diferencia del programa de eltrece, Telefe contará con participantes famosos o, al menos, populares en las redes sociales, para repetir una dinámica que desde que empezó la pandemia está dando buenos resultados en la pantalla chica, como MasterChef Celebrity o El hotel de los famosos.

Con la ajustada agenda del conductor, se espera que el proyecto se emita durante el verano 2023, pero todavía no hay una fecha confirmada.

Lo cierto es que Marley tiene meses agitados por delante. No solo por su trabajo, sino también porque decidió ser padre por segunda vez a través de una subrogación de vientre.



"Estamos en la etapa en la que ya hay embriones. En este momento, estamos en la búsqueda de la madre subrogante, ya que esta vez no será la misma que gestó a Mirko", reveló en una entrevista con Flor de equipo.



Más allá de sus deseos, Brittany, la mujer que gestó a Mirko (4) no podrá ser la madre subrogante esta vez, porque tuvo problemas de salud y acaba de tener otro bebé.



"Ella ya tuvo dos hijos, después llegó Mirko y nació tres semanas antes por un problema de presión de ella y estuvo en riesgo la vida de ella. Hace poco estaba hablando con ella y me dijo ‘no lo vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente’, y acaba de nacer otro varón más", explicó el animador, que quiere tener una nena a la llamará Milenka, que significa "mi pequeña" en ruso.



