La novia de L-Gante fue acusada de robar e hizo su descargo

En las últimas horas, Tamara Báez, la pareja de L-Gante, fue acusada de robar y estalló de furia con un contundente descargo

Junto a una captura de una nota de Crónica TV, donde reproducían el testimonio de una persona que aseguraba que "la novia de Elian le robó los anteojos", Tamara se defendió de las acusaciones.



“Mentirosaaaaa!!! No amor, yo no robo, él me compra todo lo que quiero. Y encima ¿hacer esto después que casi nos chocás dos veces? ¿qué le pasa a la gente? Andá a laburar si querés plata, querida. Y aprendé a manejar también. Qué ganas de jodernos siempre”, escribió visiblemente furiosa.



El episodio ocurrió el pasado diciembre y se trató de un incidente vial que tuvieron L-Gante y su novia con una vecina. El mismo quedó registrado y el video circuló por las redes. Según el relato de la joven y el cantante, la mujer fue quién hizo una mala maniobra y casi los choca. Por el contrario, ella había dicho que le rayaron el auto y le robaron unos anteojos.



La extorsión que sufrió Tamara Báez, la novia de L-Gante

A mediados de marzo, a la joven le hackearon su cuenta de Instagram y obtuvieron datos de su celular: la amenazaron con difundir fotografías, videos y chats privados. Ante ello, su abogado, Alejandro Cipolla, recurrió a la red mencionada anteriormente para explicar lo sucedido y dijo en ese entonces: “Por la difusión de imágenes obtenidas de archivos públicos de @tambibaez429 en su cuenta hackeada, en el día de mañana nos vemos obligados a realizar la denuncia penal. No se va a tolerar ningún acto de extorsión”.





Luego, en un diálogo con TN Show, declaró: “La amenazan con subir conversaciones privadas, aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI”. Y aseguró: “Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto”.



En medio de ese mal momento, la novia del cantante de cumbia dejó un contundente mensaje: "¡Cómo les duele ver bien a una pibita que no jode a nadie! Les mando un beso y acá nadie arruina lo que estoy viviendo".

Fuente: Exitoína