¿Excedida de cirugías?: Betty Olave reapareció irreconocible

Hace varios años que Betty Olave adoptó un bajo perfil. Sin embargo, en las últimas horas su nombre volvió a estar en boca de todos por una grabación donde se la ve acompañada de Juan Alberto Mateyko. El video se hizo viral a través de una cuenta de TikTok y los usuarios quedaron en shock con su nuevo rostro.Si bien el año pasado había reaparecido bastante rejuvenecida en el cumpleaños de su nieta Alma, ahora los fans del Potro y Ulises Bueno -que la conocen desde siempre- aseguran que se pasó de la raya con las cirugías estéticas. Hasta la compararon con la Duquesa de Alba, Leevon Kennedy y Lyn May.“El 24 de mayo nació un niño tan precioso llamado Rodrigo. Quería decirles que estoy levantada desde 5 de la mañana esperando su nacimiento y festejando todo el día los años que cumple mi hijo. Quiero que todo el mundo escuche un pedacito de su música y lo mantengan vivo como hago yo. Es el mejor regalo que me pueden hacer como madre”, se le escuchó decir a Beatriz en el material, que fue grabado días atrás.El último escándalo de la madre del cuartetero fue en 2018, cuando se quejó de la película que hicieron para recrear la vida del exitoso músico que murió el 24 de junio de 2000 en un accidente en la Autopista Buenos Aires - La Plata, cuando regresaba de dar un show en la discoteca Escándalo.Después de ver el film de forma exclusiva junto a Ulises Bueno, explotó de bronca contra Lorena Muñoz, la directora. “No me identifiqué en la película con nada, no lo identifiqué a Rodrigo con nada, vi un guion muy escaso. Hicieron lo que quisieron ellos, todo el mundo aportó, yo aporté dos horas para la parte artística y eso no se contó, lo tiraron afuera”, disparó ante Cadena 3.Y agregó: “El guion es malo y es escasa la inversión en la vestimenta y en todo lo que significa. Han invertido poco para ganar mucho. Me prometieron un homenaje y me clavaron un puñal por la espalda”.Un año después, Betty estuvo al borde de la muerte tras sufrir un infarto. Tuvo que ser operada de urgencia y su familia se asustó muchísimo. “Pasamos una situación difícil, de muchos nervios. Llegué a casa después de un show en Venado Tuerto, estábamos charlando lo más bien y de repente le agarró un dolor en el pecho. Una situación bastante incómoda para nosotros, porque si bien ella acostumbra a sentirse medio mal porque no estamos nosotros y demás... Le pregunte si quería ir al médico y me dijo que sí, asustada, y ahí me preocupé porque ella no accede nunca, es bastante reacia a esas cosas”, comentó Ulises Bueno en aquel entonces.Ante El Doce, el músico reconoció que si se demoraban media hora su mamá hubiera muerto: “Tuvimos suerte de llegar a tiempo. Los médicos tuvieron que intervenir rápido y como tenía algunas arterias tapadas, tuvieron que ponerle tres stents. Ella quería que yo saliera igual a hacer los shows, así que tuve que le puse lo mejor y salimos adelante, porque es difícil tener una mamá internada”.